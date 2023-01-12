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КХЛ

12 января, 23:11

Ларионов: «Хочу пожелать команде «Сочи» удачи и как можно скорее преодолеть ту волну поражений, которые на них висят»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:2 ОТ).

«Непростой матч. Мы понимали, что команда «Сочи» находится в сложнейшей ситуации, потому что рекордная серия поражений, безусловно, давит на ребят, поэтом знали, что от этой команды можно ждать все, что угодно.

Хочу поблагодарить своих ребят за то, что они выдержали и выиграли в овертайме, и в то же время хочу пожелать команде «Сочи» удачи и как можно скорее преодолеть ту волну неудач, тех поражений, которые на них висят. Видно было, что им хочется исправить ситуацию, поэтому желаю им удачи в следующих матчах», — приводит слова тренера сайт «Сочи».

«Сочи» с 19 очками в 49 матчах располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородский клуб с 68 очками в 50 встречах идет третьим на Западе.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/sergey-svetlov-u-nas-byla-zhivaya-komanda/
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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