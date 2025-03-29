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29 марта, 20:37

Ларионов: «Очень хорошее впечатление от игры «Торпедо», но нет результата»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (0:2, 0-2) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Очень хорошее впечатление от игры нашей команды, но нет результата. Жажда борьбы порадовала, это дает надежду на то, что команда будет в полном порядке в третьей игре в Нижнем Новгороде. Был короткий разговор после первого периода, потому что начали не так уверенно, дали сопернику слишком много уважения. Самое важное, что ребята приняли те слова, которые были сказаны. После этого нам просто не хватило времени, чтобы дожать, забить гол, который дал бы возможность выиграть матч», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

Тренер «Торпедо» отметил, кто команде не хватало хоккеиста на пятаке.

«Да, мы проигрываем 0-2, но серия состоит из семи матчей. Мы должны идти от игры к игре», — сказал Ларионов.

Следующие два матча серии между «Локомотивом» и «Торпедо» пройдут в Нижнем Новгороде. Игры состоятся 31 марта и 2 апреля.

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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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