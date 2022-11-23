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КХЛ

23 ноября, 01:33

Ларионов: «На матчи с ЦСКА и СКА мы выйдем в максимально боевом составе. Эти два матча должны стать украшением сезона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).

«Сегодня «Куньлунь» был немного другой. Соперники играли в строгий, жесткий североамериканский хоккей. Было важно забыть победу 5:0 в Мытищах, игра на игру не приходится. Может быть, сегодня она была не сильно зрелищной, быстрой и эмоциональной.

Дениса Венгрыжановского я перед игрой попросил не думать, а играть в хоккей. И то, что сегодня он завершил свой эпизод таким шикарнейшим голом, говорит о том, что вещи, которые мы даем мальчишкам, позволяем им творить и удивлять болельщиков, дорого стоят. Этот гол был украшением игры.

На матчи с ЦСКА и СКА мы выйдем в максимально боевом составе. Все в бой. Эти два матча должны стать украшением части сезона. Мы даем паузу нашим лидерам, они иногда пропускают одну-две тренировки. Кирилл Воронин и Алексей Кручинин два дня не катались. Мы дозируем нагрузку, у нас нет длинной скамейки среди нападающих", — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/22/505815.html
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Ларионов (хоккей)
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