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КХЛ

26 декабря, 23:06

Ларионов — о матче с «Куньлунем»: «По счету, вроде бы, большое преимущество, но это была непростая игра»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:3).

«Хочется поздравить ребят с победой. По счету 7:3, вроде бы, большое преимущество, но это была непростая игра. Она несла в себе небольшую интригу. Много голов, много ошибок, но все же довели дело до победы, это радует. «Куньлунь» поздравляю с наступающим Новым годом, желаю им успехов в концовке сезона», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» занимает 4-е место в турнирной таблице Запада, набрав 57 очков в 43 матчах. 28 декабря клуб из Нижнего Новгорода сыграет с минским «Динамо». Начало игры — в 19.10 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/author/466904/
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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