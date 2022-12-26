Ларионов — о матче с «Куньлунем»: «По счету, вроде бы, большое преимущество, но это была непростая игра»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:3).

«Хочется поздравить ребят с победой. По счету 7:3, вроде бы, большое преимущество, но это была непростая игра. Она несла в себе небольшую интригу. Много голов, много ошибок, но все же довели дело до победы, это радует. «Куньлунь» поздравляю с наступающим Новым годом, желаю им успехов в концовке сезона», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» занимает 4-е место в турнирной таблице Запада, набрав 57 очков в 43 матчах. 28 декабря клуб из Нижнего Новгорода сыграет с минским «Динамо». Начало игры — в 19.10 по московскому времени.