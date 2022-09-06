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6 сентября, 23:36

Ларионов: «Игроки должны летать и творить. Это именно тот хоккей, который мы хотим построить»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов дал развернутый комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (6:1).

«Что касается непосредственно игры, то в таких матчах проявляется характер и приобретается опыт. Когда, не смотря не на что, ты должен играть в свой атакующий хоккей. Не скажу, что по системе, система — это не совсем наше слово. Ребята отыграли сильный матч, после которого было трудно определить лучшего игрока в команде, потому что лучшей была команда. Но это только вторая игра, много восторженных слов говорить не буду. Самая большая похвала — это то, как болельщики реагируют на нашу игру.

Насколько важно было забить в самом начале? Играя в свое время в ЦСКА у нашей пятерки, была задача — забросить шайбу в первой смене. Пока не забивали, со льда не уходили. Тем самым мы посылали сообщение сопернику, что сегодня будет непросто. Сегодня первый гол также дал большой заряд уверенности ребятам в своей игре.

Мы расстроились, проиграв «Металлургу», но в плане игры и в плане творчества это был хорошая игра, которая перенеслась на игру с «Амуром». Это состояние позволило ребятам не уйти в себя, не закрыться, а продолжить играть открыто и свободно.

Были мысли сыграть спокойнее, после второго периода и в начале третьего. Но это не наш стиль — «сушить» игру. Мы будем выигрывать или проигрывать, но терять самообладание и свой хоккей нельзя. Для молодых игроков характерен кураж. Они должны летать и творить. Это именно тот хоккей, который мы хотим построить. Который будет зазывать людей на трибуны, как в театр на игру хорошего актера», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/06/501849.html
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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