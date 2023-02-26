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КХЛ

Сегодня, 17:24

Ларионов о поражении от «Трактора»: «У нас были другие задачи. Это не оправдание, а факт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хочу поздравить «Трактор» с хорошей игрой. Очень важно завершить сезон победой, особенно в той непростой ситуации, в которой оказалась команда. Желаю «Трактору» успехов в будущем. Для нашей команды не самая лучшая игра, не самая лучшая концовка. Но у нас были немножко другие задачи. Это не оправдание, а факт.

Мы не выставили целую группу игроков, потому что у нас длинный сезон, много травм. Надо было ребят сберечь, у нас нет большой скамейки. Но те, кто вышел, не проявили нужных качеств. Не хочу называть имена, говорю о команде в целом. Я разочарован результатом, вопросов нет. Это было сказано сразу после игры в раздевалке. Хорошая новость в том, что у нас есть три дня, чтобы все забыть, отдохнуть и подготовиться к первому матчу плей-офф», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

«Трактор» завершил регулярный чемпионат КХЛ на девятом место Восточной конференции. «Торпедо» в плей-офф сыграет с московским «Динамо».

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
Игорь Ларионов (хоккей)
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