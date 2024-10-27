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Сегодня, 19:38

Ларионов — о поражении от «Витязя»: «Торпедо» не хватило огонька, жажды борьбы и страсти»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, чего команде не хватило в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:2).

«Соперник больше хотел победить. Нам не хватило свежести. Не хватило огонька, жажды борьбы и страсти, которые отличают нашу команду. Это трудно понять. Начали неплохо, забили хороший гол, были еще пару моментов, но не более того. К сожалению, навязать доминирующий хоккей мы не смогли. Ментальные ошибки и невнимательность стоили нам двух очков», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ларионова.

По мнению тренера, нижегородцы в этом матче не наиграли больше, чем на один гол.

«Торпедо» с 23 очками после 20 игр располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда Ларионова проведет дома против ЦСКА. Встреча состоится 29 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/10/27/536712.html
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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