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КХЛ

Сегодня, 22:38

Ларионов: «Самое последнее дело — показывать пальцем на вратаря»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:6).

«Самое последнее дело — показывать пальцем на вратаря. Да, он пропустил четыре шайбы, но это не перечеркивает те игры, которые он для «Торпедо» вытащил в этом сезоне. Тут элемент психологии, к которому нужно грамотно подойти, чтобы решить, кто у нас будет «первым номером» в плей-офф. Может быть, мы не дали ему вовремя отдохнуть. Важно сейчас не ранить и не обидеть Кульбакова.

Михаил Орлов — очень эмоциональный парень, и на нем, как на капитане, висит большая ответственность. Именно в эмоциональном плане Орлов просел. Решение снять его с игры после первого периода было непростым, но оно позволило стабилизировать игру в обороне, мы стали меньше ошибаться", — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/21/508650.html
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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