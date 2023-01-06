Ларионов: «После первого гола стало понятно, что «пар пошел»

Главный тренер «Торпедо Игорь Ларионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).

«Команда сделала хороший подарок болельщикам накануне большого святого праздника. «Спартак» непростая команда, которая может доставить неприятности. Мы испытали это в предыдущих матчах сезона.

Несмотря на серию поражений, считаю, что Игорь Гришин проводит хорошую работу с командой. Мы предупредили ребят, что «Спартак» сейчас другая команда, чем при Борисе Миронове. Не лучше, не хуже, а другая.

Умышленно дали тройке Белевича выйти на стартовое вбрасывание. Но задумка не совсем сработала. Дали «Спартаку» немного похозяйничать в нашей зоне, но потом сумели перевести игру в зону соперника. А после первого гола стало понятно, что «пар пошел». И пошла игра, которая доставила удовольствие и болельщикам и тренерам. Потому что в некоторых моментах, игра смотрелась феноменальна. В плане творчества, в плане игровой модели, командной игры. Это то, что мы хотим видеть чаще и больше.

Приняли решение сегодня, дать возможность Василию Атанасову почувствовать игру, а Сергею Гончаруку добавить остроты для Андрея Белевича, который много работает в обороне, но в атаке его потенциал не был раскрыт. Сегодня он забил два шикарных гола. Подсказал ему одну маленькую деталь по ходу матча. Когда ты играешь в звене с двумя быстрыми крайними нападающими и у тебя есть пространство в средней зоне, то не надо форсировать ситуацию с передачей. Сказал ему, что решение с пасом надо принимать чуть позже, на грани риска. Когда уже, казалось бы, момент ушел. Это игра классного центрального, когда при входе в зону, затягивая с передачей, стягиваешь на себя двух защитников и сбрасываешь передачу направо или налево.

Всегда есть возможность сделать что-то лучше. И если есть люди, способные привнести новизну в игру пятерки, почему бы и нет. Это дает место для маневра в сложных матчах, когда сопернику придется искать ключи, чтобы остановить тройку Кручинина, а теперь еще и тройку Летунова. А может быть уже и тройку Белевича. Важно, чтобы были козыри, позволяющие ставить задачи перед соперником», — приводит слова тренера сайт КХЛ.