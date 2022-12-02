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Сегодня, 15:39

Главный тренер «Торпедо» Ларионов объяснил поражение команды от «Амура»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил поражение команды от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4).

«Амур» играл очень интересно, с азартом и большим энтузиазмом. В этом плане они оказались сильнее нас", — приводит пресс-служба официального сайта «Торпедо» слова Ларионова.

Клуб из Нижегородской области расположился на 4-й позиции в таблице Запада (46 очков в 37 играх). «Амур» поднялся на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 35 матчах.

4 декабря «Торпедо» сыграет против «Сибири». «Амур» встретится с «Адмиралом» 5 декабря.

Источник: https://hctorpedo.ru/news/games/amur-torpedo-021222/
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