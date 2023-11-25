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Сегодня, 21:22

Ларионов о поражении от СКА: «Предупреждал, что игра состоит из трех периодов»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от СКА (3:4 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Специалист поздравил соперника с победой, и добавил, что самое главное было доставить удовольствие зрителям.

«Во втором перерыве предупреждали в раздевалке, что игра состоит из трех периодов. Второе, что мы слишком много в этом году надарили соперникам подарков, когда уступали выигранные матчи. Предупредил, что должна быть не просто игра на удержание счета, а концентрация внимания. К сожалению, первый отрезок это все перечеркнул», — цитирует тренера «Чемпионат».

«Торпедо» сохраняет четвертое место в таблице Западной конференции (43 очка в 35 матчах). СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ и с 42 очками в 34 играх идет на пятой строчке.

СКА продлил победную серию до восьми матчей, обыграв «Торпедо»

Источник: Чемпионат
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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