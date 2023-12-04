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Сегодня, 00:57

Ларионов: «Победа и хорошая игра — лучший подарок, который может получить тренер в свой день рождения»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился впечатлениями от победы команды над московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:1). Игра прошла 3 декабря в Нижнем Новгороде.

«Всех, кто переживал за нашу команду, поздравляю с победой — особенно болельщиков и журналистов. Также хочу поблагодарить ребят за хорошую игру и победу. Непростой матч получился — не очень зрелищный, но «Динамо» не отходило от своего плана и играло в им присущем ключе. Еще со времен, когда я играл в ЦСКА, они стараются придерживаться такого стиля. Большое спасибо ребятам за подарок, ведь победа и хорошая игра — лучший подарок, который может получить тренер в свой день рождения», — приводит пресс-служба бело-голубых слова тренера.

«Динамо» сохраняет лидирующую позицию в турнирной таблице Западной конференции (53 очка за 38 матчей). У «Торпедо» 47 очков в 38 играх и пятая строчка.

Следующие свои матчи команды проведут 5 декабря. Нижегородцы встретятся с «Ладой», а бело-голубые — со «Спартаком».

Источник: https://dynamo.ru/news/230323-aleksey_kudashov____zapros_na_otmenu_shaybyi_____nasha_oshibka__
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ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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