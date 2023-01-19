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КХЛ

19 января, 23:33

Ларионов — о победе над «Локомотивом»: «Спасибо ребятам, которые вытащили матч и забили красивый гол в овертайме»

Мария Гусева
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился эмоциями от победы над «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Трудно описать то, что произошло. Нужно время, чтобы это осознать. Я не говорю, что это какая-то эйфория, но такие матчи остаются в памяти. Соперника поздравляю с хорошей игрой. Это был типичный сложный матч против «Локомотива». Наших ребят поздравляю с очень важной и трудной победой. Всех, кто были сегодня на арене, и кто смотрел матч у экранов — тоже с победой! Спасибо ребятам, которые выдержали сложный экзамен, вытащили матч и забили красивый гол в овертайме», — приводит пресс-служба клуба слова Ларионова.

«Торпедо» поднялось на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. «Локомотив» с таким же количеством баллов идет на 4-й строчке.

Источник: ХК
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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