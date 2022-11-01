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Сегодня, 22:03

Ларионов: «Мы рады закончить выездную серию победой»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

«Благодарю соперника за хороший матч. Они держали в напряжении нас до конца, вполне могли сравнять и перевести в овертайм. Но в этот вечер нам повезло больше. Мы рады закончить выездную серию победой. Сегодня сказали ребятам — начать игру в быстром темпе, ошеломить соперника, забросить быструю шайбу. В целом же игра была на то, чтобы мы владели инициативой, шайбой на протяжении всех периодов», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Ларионова.

«Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 31 очко. «Витязь» расположился на 6-й позиции (28 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/01/504827.html#game881530
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КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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