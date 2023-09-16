Главный тренер «Торпедо» Ларионов похвалил игроков «Ак Барса» после матча КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4).

«Хочу поздравить «Ак Барс» с победой. Благодарю нижегородских и казанских болельщиков за хорошую атмосферу. Наши ребята старались, выкладывались. Чуть-чуть не хватило времени, чтобы выиграть матч. В целом, были отличные моменты с обеих сторон, но всегда кто-то побеждает. Сегодня удача была на стороне «Ак Барса».

Мы потеряли свой ритм, когда пошли удаления. Перестали быть хладнокровными. Удаления влияют на ход матча, и мы потеряли часть игры, в которой сильны. Удаления с двух сторон, рваный темп не позволили нам выиграть матч или перевести в овертайм», — цитирует Ларионова пресс-служба «Ак Барса».

У «Торпедо» первое поражение в сезоне. Команда с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (10) идет вторым на Востоке.