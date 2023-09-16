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Сегодня, 22:55

Главный тренер «Торпедо» Ларионов похвалил игроков «Ак Барса» после матча КХЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4).

«Хочу поздравить «Ак Барс» с победой. Благодарю нижегородских и казанских болельщиков за хорошую атмосферу. Наши ребята старались, выкладывались. Чуть-чуть не хватило времени, чтобы выиграть матч. В целом, были отличные моменты с обеих сторон, но всегда кто-то побеждает. Сегодня удача была на стороне «Ак Барса».

Мы потеряли свой ритм, когда пошли удаления. Перестали быть хладнокровными. Удаления влияют на ход матча, и мы потеряли часть игры, в которой сильны. Удаления с двух сторон, рваный темп не позволили нам выиграть матч или перевести в овертайм», — цитирует Ларионова пресс-служба «Ак Барса».

У «Торпедо» первое поражение в сезоне. Команда с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (10) идет вторым на Востоке.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23882
ФК Торпедо (Москва)
ХК Ак Барс
Игорь Ларионов (хоккей)
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 6 5 1 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 7 4 3 9
4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 7 3 4 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 7 5 2 10
3 Авангард 6 5 1 10
4 Трактор 7 4 3 9
5 Автомобилист 7 4 3 9
6 Лада 7 3 4 7
7 Сал. Юлаев 5 3 2 6
8 Амур 6 3 3 6
9 Барыс 6 1 5 5
10 Сибирь 6 2 4 5
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 6 1 5 3
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16.09 13:30
Барыс – Адмирал
 4 : 3
16.09 13:30
Авангард – Нефтехимик
 5 : 1
16.09 14:00
Витязь – Северсталь
 0 : 3
16.09 14:30
Трактор – Автомобилист
 2 : 1
16.09 15:00
Металлург Мг – Лада
 1 : 3
16.09 16:00
Куньлунь РС – Локомотив
 0 : 4
16.09 17:00
ЦСКА – Спартак
 3 : 2 ОТ
16.09 17:00
Ак Барс – Торпедо
 4 : 3
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