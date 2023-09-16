Главный тренер «Торпедо» Ларионов похвалил игроков «Ак Барса» после матча КХЛ

Сегодня, 22:55
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4).
«Хочу поздравить «Ак Барс» с победой. Благодарю нижегородских и казанских болельщиков за хорошую атмосферу. Наши ребята старались, выкладывались. Чуть-чуть не хватило времени, чтобы выиграть матч. В целом, были отличные моменты с обеих сторон, но всегда кто-то побеждает. Сегодня удача была на стороне «Ак Барса».
Мы потеряли свой ритм, когда пошли удаления. Перестали быть хладнокровными. Удаления влияют на ход матча, и мы потеряли часть игры, в которой сильны. Удаления с двух сторон, рваный темп не позволили нам выиграть матч или перевести в овертайм», — цитирует Ларионова пресс-служба «Ак Барса».
У «Торпедо» первое поражение в сезоне. Команда с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (10) идет вторым на Востоке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|8
|Амур
|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|1 : 3
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|0 : 4
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2 ОТ
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|4 : 3