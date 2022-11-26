Ларионов: «Мы не хотим ради системности уйти от того хоккея, который пропагандируем»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал итоги матча со СКА, проходившего в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:6).

«Не сказать, что все плохо, что нас вчистую переиграли. Но счет на табло... Нужно понимать, где найти резервы, чтобы реализовывать то, что мы создаем. Это часть процесса, который необратим. У нас молодая команда. Мы стараемся не сваливаться на игру «бей-беги». Чтобы реализовывать моменты, нужна концентрация. Нужно найти уверенность, которая дает возможность повести в счете. Статистика впечатляющая, но результат не тот, который мы хотели бы получить.

У нас нет паники, парни выкладывались по полной программе. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Была мысль заменить вратаря в прошлой игре. Можно это попробовать, чтобы понимать, что делать дальше. У СКА опытная оборона, поэтому не так просто с ними играть.

Мы не хотим ради системности уйти от того хоккея, который пропагандируем. Если бы реализовывали то, что создаем, была бы другая картина. Мы хотим, чтобы ребята играли ради людей, которые платят деньги за то, чтобы на них посмотреть, и в свое удовольствие. Это та красота игры, которую мы хотим дать болельщикам посмотреть. Может быть, мы делаем не совсем правильные вещи, но в плане игры мы развиваемся как команда", — приводит «РБ Спорт» слова Ларионова.

СКА с 59 очками занимает первое место в Западной конференции. «Торпедо» идет на четвертом месте (44 очка).

30 ноября команда Ларионова встретится с «Адмиралом». Игра начнется в 12.30 по московскому времени.