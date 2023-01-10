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10 января, 23:29

Ларионов — о поражении от «Северстали»: «Сложная игра была»

Мария Гусева
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Северстали» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложная игра была, но она решилась к счастью болельщиков местной команды в их пользу. Наши ребята тоже заслуживают поздравлений, потому что сыграли хороший, трудный матч, и они идут постоянно. Мы уезжаем с очком, хотелось бы два, но это хоккей, который порой дает непредсказуемые результаты. Сейчас важно как можно быстрее забыть эту игру и готовиться к следующим поединкам», — цитирует пресс-служба КХЛ Ларионова.

«Торпедо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков. «Северсталь» располагается на 8-й строчке с 51 очком.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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