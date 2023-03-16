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16 марта, 23:58

Ларионов — о поражении от СКА: «Мы играли в хороший хоккей, но против хорошей команды»

Мария Гусева
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от СКА (1:2 ОТ) в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«К сожалению, было мало забитых голов, но они были хорошие, — приводит пресс-служба лиги слова Ларионова. — Когда имеешь массу моментов, но проигрываешь, это вдвойне обидно. Сделаем акцент на том, что это первая игра второго раунда. По качеству игры и исполнению вопросов к ребятам нет. Мы можем играть лучше, и хоккеисты об этом знают. Что касается попыток Владислава Фирстова забить лакросс-гол в овертайме, то мы не можем ограничивать ребят, которые выросли на этих трюках. Он был близок к тому, чтобы забить гол. Надеюсь, что в следующих играх ему повезет. Не стал бы говорить, что «Торпедо» само себе проиграло матч. Слишком громкое заявление. Мы играли в хороший хоккей, но против хорошей команды. Надо как можно скорее забыть этот матч и готовиться к следующему».

Второй матч серии пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/03/16/511287.html
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