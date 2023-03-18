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Сегодня, 21:14

Ларионов — о поражении от СКА: «Не хватило чуть-чуть удачи и времени»

Мария Гусева
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от СКА (4:5) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Интересный матч, не сомневаюсь, что он понравился болельщикам, — цитирует пресс-служба клуба Ларионова. — Наших ребят с хорошей игрой, не хватило чуть-чуть удачи и времени. Не опускаем руки и будем идти до конца к нашей цели. Ждем соперника в Нижнем. Реализация? Если говорить о мастерах, то я считаю Кручинина очень сильным, мастеровитым игроком. Видно, пока еще не его время. Рады, что забил Коля Коваленко, мы ждем от этих ребят той игры, которую они сегодня показали. Это первый шаг. Создали так много, значит, надо создавать больше. Если бы знал ответ, дал бы его. Счет 4:5, но из этой игры можно взять много позитива. Ребята продолжали играть в пас, имели кучу хороших возможностей сравнять счет. Этого уже не вернуть, надо двигаться дальше».

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.

Источник: https://hctorpedo.ru/news/games/seriya-pereezzhaet-v-nizhniy-novgorod-pri-schete-2-0-v-polzu-ska/
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