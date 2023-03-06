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КХЛ

6 марта, 23:22

Ларионов: «Нам предстоит найти ключи к той вязкой обороне, которая характеризует команду «Динамо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мыслями после поражения команды от московского «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ (0:3).

«Хочу поздравить соперника с победой. Серия непростая. Нам предстоит сделать домашнюю работу для того, чтобы понять причины, найти ключи к той вязкой обороне, которая характеризует команду «Динамо», и подготовиться к четвертой игре, чтобы вернуться в Нижний Новгород со счетом 2:2», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Ларионова.

Счет в серии на данный момент 2-1 в пользу московской команды.

Источник: https://dynamo.ru/news/230010-aleksey_kudashov____esli_vyiigryivaesh__pyatak__vyiigryivaesh__igru__
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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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