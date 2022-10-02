Гатиятулин: «Не хватает свежести, отсюда принимаем неверные решения, пытаемся найти ненужные передачи вместо угрозы воротам»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).

— Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Она сейчас нам очень нужна и важна. По игре — неплохо провели первый период, второй сыграли не так, как хотелось бы. Были возможности в большинстве. В связи с таким графиком нагрузка ложится на одних и тех же. Не хватает свежести, отсюда принимаем неверные решения, пытаемся найти ненужные передачи вместо угрозы воротам. В третьем периоде указали ребятам, на что стоит обратить внимание. Попросили упростить игру, больше бросать, идти на ворота. Чуть-чуть добавили, но в завершении не хватило концентрации.

— Будут какие-то коррективы в спецбригадах большинства?

— Будем думать. Ждем возвращения травмированных игроков. Нагрузка ложится на одних и тех же. С таким календарем важно восстановление. Есть один день на восстановление. Все силы на это бросаем. Свежесть играет одну из ключевых ролей. Нужно не переигрывать момент, не искать ненужные передачи, а концентрироваться на игре и больше угрожать воротам соперника.

— Впереди дерби с «Металлургом». Ждать изменений в составе и во вратарской линии?

— Посмотрим, в каком состоянии Илья. Эндрю готов играть, скорее всего он выйдет на лед. По составу — врачи скажут, кто из ребят готов и восстановился. Думаю, в составе будут изменения.

— Петр Хохряков прихрамывал после матча.

— Блокировал бросок, в незащищенное место шайба попала.

— В прошлом матче хорошо выглядел Эндрю Хэммонд. Почему решили сегодня поставить Илью Проскурякова?

— Планировали, что он чуть позже войдет в игру. Ему непросто: акклиматизация и адаптация. Он готовился самостоятельно, но не совсем готов был. Третий период прошлой встречи ему тяжело дался.