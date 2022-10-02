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Сегодня, 18:30

Гатиятулин: «Не хватает свежести, отсюда принимаем неверные решения, пытаемся найти ненужные передачи вместо угрозы воротам»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).

— Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Она сейчас нам очень нужна и важна. По игре — неплохо провели первый период, второй сыграли не так, как хотелось бы. Были возможности в большинстве. В связи с таким графиком нагрузка ложится на одних и тех же. Не хватает свежести, отсюда принимаем неверные решения, пытаемся найти ненужные передачи вместо угрозы воротам. В третьем периоде указали ребятам, на что стоит обратить внимание. Попросили упростить игру, больше бросать, идти на ворота. Чуть-чуть добавили, но в завершении не хватило концентрации.

— Будут какие-то коррективы в спецбригадах большинства?

— Будем думать. Ждем возвращения травмированных игроков. Нагрузка ложится на одних и тех же. С таким календарем важно восстановление. Есть один день на восстановление. Все силы на это бросаем. Свежесть играет одну из ключевых ролей. Нужно не переигрывать момент, не искать ненужные передачи, а концентрироваться на игре и больше угрожать воротам соперника.

— Впереди дерби с «Металлургом». Ждать изменений в составе и во вратарской линии?

— Посмотрим, в каком состоянии Илья. Эндрю готов играть, скорее всего он выйдет на лед. По составу — врачи скажут, кто из ребят готов и восстановился. Думаю, в составе будут изменения.

— Петр Хохряков прихрамывал после матча.

— Блокировал бросок, в незащищенное место шайба попала.

— В прошлом матче хорошо выглядел Эндрю Хэммонд. Почему решили сегодня поставить Илью Проскурякова?

— Планировали, что он чуть позже войдет в игру. Ему непросто: акклиматизация и адаптация. Он готовился самостоятельно, но не совсем готов был. Третий период прошлой встречи ему тяжело дался.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/44814-22-23-traktor-vs-neftekhimik-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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