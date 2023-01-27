Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:08

Гатиятулин о поражении от «Барыса»: «К сожалению, подвела игровая инициатива»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:4).

«В первом периоде соперник был быстрее, нас поддавили, допустили ненужные ошибки. Не опустили руки. Ребята в перерыве нас услышали, собрались. Второй и третий период хорошо провели.

К сожалению, подвела игровая инициатива. Схватили ненужные удаления, соперник их реализовал. Пытались сравнять счет, но не хватило», — приводит слова тренера сайт «Трактора».

«Барыс» с 54 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. На счету «Трактора» 54 очка и 11-я позиция.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/48001-22-23-barys-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Барыс
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
5
Обсудить
Читайте также
Владимир Бут откровенно рассказал об убийстве отца
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кудашов назвал причины поражения «Динамо» от «Авангарда»

Скабелка отметил самоотдачу игроков «Барыса» в матче с «Трактором»