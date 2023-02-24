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КХЛ

Сегодня, 17:57

Гатиятулин: «Играли как единое целое, здорово реализовали моменты и одержали победу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:1).

— Важно было забрать два очка, мы это сделали. Ребята молодцы. По содержанию игры: здорово начали, было хорошее движение, выигрывали борьбу, была нацеленность на ворота. Играли как единое целое, здорово реализовали моменты и одержали победу.

— При таком комфортном счете в третьем периоде понимали, что нельзя повторить ситуацию в Челябинске, когда преимущество упускали?

— Всегда проводим работу над ошибками, смотрим, разбираем. На протяжении всех матчей нужно играть активно. Непростой календарь был, многое зависит от физического состояния команды. Когда мы свежие, то получалось более нацелено играть в атаку. Когда не хватало свежести, играли больше на оборону. Тем не менее всегда просим играть ребят активно с нацеленностью на ворота. Сегодня это получилось на протяжении всего матча. Хорошо выполнили задание. Молодцы.

— Что с Никитой Тертышным?

— Получил повреждение в прошлом матче. Посмотрим на его состояние и решим по составу к следующей игре.

— Будете следить за игрой в Нижнекамске?

— Нет. У нас через 50 минут отъезд в Челябинск. Дождемся результата.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/48783-22-23-avtomobilist-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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