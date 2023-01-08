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КХЛ

Сегодня, 18:07

Гатиятулин: «Отсутствие характера — это исключено»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2).

— Первый период провели не так, как хотели. Пытались больше контролировать шайбу. Соперник был посвежее, где-то нам не хватало скорости. ЦСКА накрывал нас в зоне. В перерыве попросили ребят перестроиться, чтобы шайбу быстрее двигать вперед. Они нас услышали. Неплохо провели второй период. Заработали удаление, здорово реализовали пять на три. Пропущенный гол в концовке ударил нам по рукам. Третий период играли неплохо, были моменты, но не смогли их реализовать. Ребята бились до конца, старались вытащить матч, но не получилось.

— Чем объясните неудачную игру в формате 5 на 4?

— Заостряем внимание, чтобы в большинстве была угроза воротам. Хотели разыграть до верного, но соперник успевал. Нужно больше бросать. Возможно, где-то соперник был свежее и успевал нас накрывать.

— «Трактор» в этом сезоне ни разу не отыгрывался при игре с пустыми воротами. Чего не хватает?

— Завершения, принятия правильных решений и свежести. Работаем над этим на тренировках, разбираем видео. Есть моменты, которые нужно усилить.

— Если «Трактор» уступает по ходу матча, то всегда проигрывает. Чем бы вы это объяснили: отсутствием характера или тренерскими недочетами?

— Отсутствие характера — это исключено. Ребята стараются, отдаются в каждом матче. Бывают серии, когда не хватает свежести. Непросто взломать оборону, особенно если соперник играет по счету. Кому-то из ребят опыта не хватает. Мы прибавляем. В сравнении с началом сезона молодежь здорово выглядит.

— Иван Савин сказал, что он уверен в том, что «Трактор» выйдет в плей-офф. У вас есть такая уверенность?

— Сомнений никаких. Вперед мы не загадываем. Идем шаг за шагом. Следующий матч для нас самый важный. К нему готовимся.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47509-22-23-traktor-vs-tsska-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
Анвар Гатиятулин
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