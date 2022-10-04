Гатиятулин: «Поговорили с ребятами в раздевалке, что от защитников в первую очередь требуется надежность в обороне, а уже плюсом атака»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:5).

— Мы понимали, что наш соперник — один из лидеров чемпионата. Команда организованная, видна система. Готовились. К сожалению, не сумели воплотить наш план. Грубейшие ошибки привели к пропущенным голам. Идет серия — восьмая игра через день. Накопилась усталость. Надо дать отдохнуть некоторым защитникам. Сейчас лазарет полный, ждем восстановления ребят. Возможно, к следующей игре будет готов Адам Альмквист.

— Снова поражение во втором периоде.

— Именно ошибки в обороне привели к пропущенным голам. Смотрим, анализируем. Пытаемся сделать в зоне атаки наложение, забывая об угрозе. Будем через работу выходить из этой ситуации.

— Илья Воробьев сказал, что вы очень сильный специалист и у «Трактора» все будет хорошо. Сейчас на вас и на команду большое давление. Как с этим справляетесь?

— Мы не обращаем на это внимание. График такой, что все мысли об игре. Разобрать ошибки и готовиться к следующему матчу. Сосредоточены на работе.

— На защиту тренерского штаба и Никиты Тертышного встал Владимир Ткачев. Может вам поговорить с Никитой, чтобы он успокоился?

— Мы разговариваем после каждой игры, перед игрой. Собираем пятерки и объясняем, что все это придет. Нужно просто концентрироваться на процессе, на игровом задании. Голы и очки — они придут. Все ребята слышат и работают в этом направлении.

— Как оцените игру Эндрю Хэммонда?

— Мы должны все друг другу помогать. Допущены грубые ошибки в обороне. Трудно в чем-то винить Эндрю. Поговорили с ребятами в раздевалке, что от защитников в первую очередь требуется надежность в обороне, а уже плюсом атака. Будем доносить еще понятнее, что так играть нельзя.