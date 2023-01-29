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КХЛ

Сегодня, 20:06

Гатиятулин: «Конечно, ситуация давит. На каждый матч нужно выходить как на последний бой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:6).

— Положительно можно только сказать про первый период. Дальше потеряли концентрацию, пошли ошибки и глупые удаления. Соперник нас за это наказал. Один из ключевых игроков получил травму. Мы искали оптимальные игровые сочетания, но это не сработало.

— Почему не удается остановить атаку казанцев?

— Совершаем невынужденные ошибки, инициатива уходит. Подводит игровая дисциплина, зарабатываем ненужные удаления.

— В чем причина неудачной игры линии атаки?

— Хорошо сыграл вратарь соперника. Не хватает нам наглости в атаке, возможно, накопилась усталость. Ошибки в передачах. Моменты были, но не хватило концентрации.

— Как эмоционально себя чувствует команда?

— Конечно, ситуация давит. На каждый матч нужно выходить как на последний бой. Моментами хорошо играем. Ошибки влияют на исход матча.

— Что с Антоном Бурдасовым?

— Он получил повреждение в Омске. Врачи делают все возможное. Мы хотели бы, чтобы сегодня он сыграл. Будем смотреть на его восстановление.

— Недавно вы с уверенностью заявляли, что «Трактор» будет играть в плей-офф.

— У нас шансы есть. Мы будем делать все, чтобы выполнить эту задачу.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/48055-22-23-ak-bars-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
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Анвар Гатиятулин
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