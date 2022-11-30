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Сегодня, 20:10

Гатиятулин: «Сейчас находимся в сложной ситуации. Из нее выход только один — начать побеждать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:4).

— До первой пропущенной шайбы играли хорошо, активно, как и хотели. К сожалению, пропустили гол, который перевернул игру. Подвела игровая дисциплина — ненужные удаления. Хорошо действовали в обороне при игре «3х5», блокировали броски. Пропустили с рикошетов. Хотели переломить, но не все получалось. Сейчас находимся в сложной ситуации. Из нее выход только один — начать побеждать.

— Никите Тертышному дали успокоиться?

— Хотели немного агрессии в атаке добавить, дали ему отдохнуть и восстановиться. Провели в атаке больше, чем соперник. «Барыс» сыграл плотно у своих ворот, нам не хватило реализации.

— Получит свой шанс Алексей Мельничук?

— Будем смотреть состояние всех вратарей. Планируем, что Алексей будет играть.

— Сегодня после четвертой шайбы болельщики начали уходить с трибун. Что можете сказать своим фанатам?

— Несмотря на сложную ситуацию болельщики нас поддерживают. Спасибо им большое за это. Выход из этой ситуации — начать побеждать.

— Ваше впечатление от игры Роберта Хэмилтона?

— Сложно оценить. Он приехал и провел всего две тренировки. Нужно время на адаптацию. Видно, что есть мастерство. Уверен, что он будет прибавлять.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/46772-22-23-traktor-vs-barys-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Барыс
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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