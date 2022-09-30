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КХЛ

Сегодня, 20:10

Гатиятулин: «Уезжаем от ворот, когда нужно идти туда и искать отскоки, подставления. Вот этой наглости не хватает»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:3).

— Готовились к матчу, понимали, какой будет игра. Начало таким и получилось. Пропустили первый гол — пришлось раскрываться, играть активнее. В атаке действовали не так остро, где-то хотели до верного разыграть, искали лишнюю передачу. Не так, как хотелось бы, сыграли перед воротами. Хотели переломить игру, но в завершении не хватило наглости.

— «Салават Юлаев» доминировал в первом периоде. Для вас это было неожиданностью?

— Нет. Мы понимали, что если будет возможность, они пойдут активно. В предыдущем нашем матче было аналогично. Никаких сюрпризов. План в первом периоде у нас не сработал.

— Как оцените игру Эндрю Хэммонда?

— Подчищал недочеты в обороне. Нужно игрокам ловить на себя шайбы и не давать сопернику создавать трафик возле ворот. Доволен самоотдачей всех ребят.

— Вы всегда говорите, что довольны самоотдачей игроков, но с вами не согласен Леонид Вайсфельд. Что думаете о его мнении?

— По самоотдаче нет вопросов. Есть моменты, что в зоне атаки пытаемся разыграть до верного. Уезжаем от ворот, когда нужно идти туда и искать отскоки, подставления. Вот этой наглости не хватает. Разбираем матчи, акцентируем на это внимание. Будем прибавлять.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/44802-22-23-traktor-vs-salavat-yulaev-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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