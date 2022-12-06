Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:48

Гатиятулин: «Не скажу, что у нас есть первое или второе звено. Каждое выполняет свою роль»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:2).

— Рады победе. Важные два очка. По игре: хорошая самоотдача, характер и реализация голевых моментов. Также отмечу, что хорошо сыграли спецбригады, В этом заключается результат.

— Это уже четвертая встреча за сезон с «Сибирью». Знали как играть против этой команды?

— Да, понимали, в какой хоккей играет соперник. Разбирали, делали акценты на том, чему уделить внимание. Сработало, но местами сами себе создавали ненужные моменты у себя в зоне. Тем не менее, удавалось выровнять игру.

— Сергей Калинин сегодня действовал во втором звене, в первом его заменил Никита Тертышный. С чем связаны изменения?

— У нас получил повреждение Тему Пулккинен, поэтому были такие сочетания. Не скажу, что у нас есть первое или второе звено. Каждое выполняет свою роль. Сегодня все четыре линии сыграли здорово.

— Прокомментируйте игру Максима Шабанова.

— Уверенно играл, хорошее движение, хороший контроль шайбы. То, что у него получается, он делает. Отмечу всю команду, самоотдачу и выполнение игрового задания.

— Сергей Шумаков пропускает последние матчи. С чем это связано?

— Те, кто в оптимальной форме, те и выходят играть.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/46903--22-23-avangard-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Сибирь
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
2
0
Читайте также
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Кокорин о Зареме Салиховой: «Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели?»
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Минобороны заявило об ударе по системе военного управления Украины
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
Как улучшить урожай
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Каменский не видит плюсов в новом лимите легионеров КХЛ: «Уровень хоккея будет ниже»

«Салават Юлаев» в гостях победил «Авангард», Панин забил победный гол