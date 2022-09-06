Гатиятулин рассказал о ситуации с вратарями в «Тракторе»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:3 ОТ).

— Сегодня важно было победить, об этом говорили с ребятами. Неудачно провели первые два матча. По содержанию — неплохо, по счету — не очень хорошо. Сегодня настраивались на победу. Всю игру действовали по заданию, где-то соперник инициативу забирал. Грамотно сыграли. Слова благодарности команде за победу и нашим болельщикам за поддержку.

— Сильно изменили звенья. Как пришла мысль поменять местами Пулккинена и Бурдасова?

— Пока еще начало сезона. На предсезонной подготовке больше закладывали физические кондиции. Не так много внимания получилось уделить тактическим моментам. Предсезонные игры отличаются от чемпионата, сложно было оценить, насколько правильно мы составили звенья. Две игры показали, что нужно что-то поменять, поэтому изменили сочетания. Сработало. Дальше будем думать.

— Почему в составе отсутствовал Эмиль Гарипов?

— Первые два матча проиграли, поэтому приняли решение, что будет играть Сергей Мыльников. Дальше будем думать.

— С приездом Эндрю Хэммонда в команде будет пять голкиперов. Как планируете решать проблему?

— У нас на сегодня три голкипера. Кирилл Устименко пока восстанавливается после операции. Думаю, только к середине октября сможет выйти с командой. Пока у него свой план и свой график. Когда приедет Хэммонд, тогда и будем думать.

— Что с Сергеем Телегиным?

— Он получил повреждение. Недели на две выбыл.

— Когда будут готовы Алексей Потапов и Владимир Ткачев?

— Завтра день отдыха. Потом будет тренировка. Посмотрим, может они оба будут готовы к следующей игре. Думаю, Владимир Ткачев будет готов.

— Илья Проскуряков будет в составе?

— У нас все ребята готовы играть. После анализа матча определимся с составом.

— Когда к команде присоединится Адам Альмквист?

— По нашей информации должен приехать на этой неделе. Посмотрим в каком состоянии, сколько времени ему необходимо будет потренироваться с командой. Как будет готов, сразу появится в составе.