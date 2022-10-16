Гатиятулин — о победе над «Ак Барсом»: «С первых смен были видны заряженность, легкость и в движении, и в мысли»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«С первых смен были видны заряженность, легкость и в движении, и в мысли. Это стало определяющим моментом. Командная победа, самоотдача и, конечно, поддержка болельщиков — отмечу эти моменты. Разбираем каждого соперника и пытаемся плотнее играть, чтобы минимизировать броски в сторону наших ворот, ловить их на себя. Сегодня было движение, и мы смогли сыграть так, как хотели. Не было Хэммонда и Альмквиста? Хэммонд не восстановился. Альмквист приболел, посмотрим его состояние», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Трактор» поднялся на восьмую строчку Востока с 17 очками в 20 играх. Следующий матч команда проведет 19 октября против «Авангарда».