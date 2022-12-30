Гатиятулин заявил, что «Трактор» сыграл четко по заданию в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Металлургом» (5:2) в матче КХЛ.

«Заключительный матч в этом году, очень хотели сделать подарок для наших болельщиков и для себя в том числе. Здорово, что нам это удалось. Играли с одним из лидеров и понимали, в какой хоккей играет «Металлург». В предыдущем матче в Магнитогорске не все получилось, соперник выловил нас на контратаках. Обратили на это внимание, четко сыграли по заданию, была хорошая реализация», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

Также тренер «Трактора» рассказал, как удалось преобразить команду.

«Непростое начало сезона было, травмы и болезни ведущих игроков навалились. Попали в эту яму, из которой непросто выбраться, уходит уверенность. В паузу удалось восстановить команду и поработать как в тактическом, так и в физическом плане. Хотел бы отметить рабочее настроение в команде, все ребята стараются, выкладываются в каждом матче на сто процентов. И это дает результат», — сказал Гатиятулин.

«Трактор» находится на восьмой строчке в турнирной таблице «Востока», набрав 44 очка в 46 матчах. Следующий матч челябинский клуб сыграет 4 января дома против СКА.