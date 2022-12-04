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КХЛ

Сегодня, 19:31

Гатиятулин — о поражении от «Авангарда»: «Игра в неравных составах решила исход матча»

Гатиятулин назвал причины крупного поражения «Трактора» от «Авангарда»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал крупное поражение от «Авангарда» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра в неравных составах решила исход матча. Также опять игровая дисциплина подвела, столько удаляться с такой командой, как «Авангард», наверное, не нужно. В меньшинстве сегодня стали чуть прижиматься, открыли линии для передач игрокам «Авангарда».Были хорошие моменты в игре, выходы к воротам соперника. Но надо лучше действовать в завершении.

Поможет ли пауза преодолеть кризис? До паузы у нас еще два матча, мы будем делать все, чтобы поправить ситуацию, а в паузе уже отработаем моменты по физике, тактике», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Трактор» с 33 очками в 39 встречах идет десятым в турнирной таблице Востока. Следующую игру команда проведет 6 декабря против «Сибири».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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