Гатиятулин объяснил причины разгромного поражения в матче против СКА

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:9).

«Сыграли с лидером чемпионата. Наделали ошибок, особенно у себя в зоне, за что соперник нас и наказал. Один из ключевых моментов — игра спецбригад. Положительные моменты? Неплохо двигались, были хорошие возможности забить и переломить матч. Но не шла шайба в ворота. Отмечу самоотдачу ребят и болельщиков, которые поддерживали даже при таком счете», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

СКА лидирует на Западе с 76 очками. «Трактор» с 44 очками — на 9-й строчке «Востока».