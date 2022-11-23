Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

23 ноября, 20:42

Гатиятулин: «Конечно, неприятно пропускать такой гол, но никакой деморализованности не было»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

— Играли с одним из лидеров чемпионата. Понимали, что у соперника хорошая атака. Сделали акцент на том, против кого сыграть. Получалось. В третьем периоде допустили позиционные ошибки, чем и воспользовался соперник. Хотел бы отметить нашу молодежь. Ребята здорово себя проявляют, хорошее движение, не боятся брать на себя игру. Сейчас есть перерыв, будет время восстановиться. В лазарете семь человек. Возможно, после этой паузы кто-то появится и уже будем думать по составу.

— Сегодня много моментов, но нет реализации.

— Акценты сделали, как лучше сыграть. Здорово действовали, хорошие моменты создавали, но подвела реализация. Здесь многое зависит от самого игрока, какое он решение принимает. Если бы использовали часть моментов, было бы легче.

— После пропущенной шайбы за мгновения на сирены показалось, что команда вышла на овертайм деморализованная.

— Конечно, неприятно пропускать такой гол, но никакой деморализованности не было. Повторюсь, что непростой график, нагрузка ложится на одних и тех же ребят. Все полностью отдаются игре. Ошибка решила исход овертайма.

— В моменте, когда Алексей Бывальцев в овертайме потерял клюшку — это ошибка из-за волнения?

— Еще не смотрел эпизод. Посмотрим моменты, разберем, сделаем выводы.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/46615-22-23-traktor-vs-avtomobilist-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
1
0
Читайте также
Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Заварухин: «В третьем периоде верили до конца, что у нас есть силы вырвать эту игру. Здорово, что повезло»

Тимкин — о драке с Фисенко: «Хочу отдать должное Мише. Он не стал отказываться»