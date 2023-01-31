Гатиятулин: «Характер стараемся проявлять в каждой игре. Все ребята понимают, в каком мы положении находимся»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:1).

— Пятый матч через день. Было видно, что долго входили в игру. Уступали по скорости в первом периоде, в начале второго соперник нас поджал. Пытались сбить скорость, старались контролировать шайбу. На экваторе матча смогли перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. Важная победа, важные два очка.

— Будут ли изменения в спецбригадах?

— Будем смотреть. В поездке поставили Михаила Горюнова-Рольгизера, он неплохо смотрелся. Сегодня почувствовал себя плохо, отправили на обследование. Выбыл на неопределенный срок. В начале сезона наигрывали Петю Хохрякова, вернулись к этому сочетанию. Через тренировки будем смотреть. У кого будет лучше получаться, тот и будет играть.

— Сегодня сумели проявить характер. Это после тяжелого поражения в Казани?

— Характер стараемся проявлять в каждой игре. Важно было восстановиться. Все ребята понимают, в каком мы положении находимся. Важно было сегодня победить.

— Максим Шабанов сегодня сыграл в первом звене.

— Он начал первый период. Было видно, что немного не получается. Вернулись к старым сочетаниям. По игре было видно, что ребята чувствуют друг друга.

— Никита Тертышный вновь забил после долгого перерыва.

— Возможно, где-то копится усталость. Если есть свежесть, то он в движении добавляет и сразу игра пятерки улучшается. Выделять никого не буду. Все ребята сегодня молодцы.