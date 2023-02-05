Гатиятулин назвал причины поражения «Трактора» в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3 ОТ).

— Потребовалось время, чтобы войти в игру. Соперник начал очень активно. Мы уступали в движении и пропустили быстрый гол. На скамейке поправили, указали, что нужно усилить. Старались быстрее двигать шайбу, держать ее в зоне атаки. Смогли сравнять счет. Первый и второй периоды хорошо провели. В третьем отрезке создавали моменты, но не хватило реализации. Это решило исход матча.

— Илья Карпухин в этом сезоне для вас является открытием?

— Знаю его по работе в «Белых Медведях». Всегда он старался в две стороны: оборона и атака. В КХЛ приобрел огромный опыт, сделал шаг вперед, если сравнивать прошлый сезон. Есть у него сильные стороны, стараемся их использовать.

— Кирилл Устименко был главной фигурой в прошедших матчах.

— Стали меньше ошибок допускать, плотнее стали играть, контролировать шайбу в зоне атаки. Вратари подчищают. Кирилл последние матчи хорошо провел, до этого Сергей Мыльников нас выручал. Посмотрим на физическое состояние и примем решение, кто будет защищать ворота в следующем матче.

— Кажется, что Кирилл Устименко много шайб отбивает перед собой.

— Работа ведется. Огромную работу проводит Георгий Гелашвили. У Кирилла до этого сезона не было опыта игры в КХЛ. За три года перенес две непростые операции, долго восстанавливался. Нужен опыт, как и любому игроку.

— Какой прогноз по возвращению Антона Бурдасова?

— Предварительно было две недели. Пока все без изменений.

— Как оцените игру Петра Хохрякова?

— По сезону — дадим оценку после завершения сезона. Все понимают, в каком положении находится команда. Все хотят добиваться победы в каждом матче. В последних матчах у него в пятерке хорошее взаимодействие, нацеленность на ворота. У Пети неплохой кистевой бросок. Он пользуется этим. Все ребята стараются.

— В овертайме выпустили тройку нападения. Хотели рискнуть?

— Изначально защитника выпустили, потом завладели шайбой. Там был выход «два в один», не реализовали его и тут же получили в свои ворота. Риска не было. Видели, что ребята хорошо взаимодействуют, поэтому приняли такое решение.