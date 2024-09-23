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23 сентября, 23:40

Гру: «Трактор» создает недостаточно давления в последних играх»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мне кажется, мы создаем недостаточно давления в последних играх, также нам надо найти способы заставить спецбригаду большинства работать в нужном русле. То, что мы сыграли только один матч за последнее время, едва ли первопричина. Обычно на тренировках все работают очень усердно, но в последнее время в этом была просадка», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Трактор» с 10 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Трактор» 25 сентября дома сыграет против «Салавата Юлаева».

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
Бенуа Гру

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