Гру: «Трактор» создает недостаточно давления в последних играх»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мне кажется, мы создаем недостаточно давления в последних играх, также нам надо найти способы заставить спецбригаду большинства работать в нужном русле. То, что мы сыграли только один матч за последнее время, едва ли первопричина. Обычно на тренировках все работают очень усердно, но в последнее время в этом была просадка», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Трактор» с 10 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Трактор» 25 сентября дома сыграет против «Салавата Юлаева».