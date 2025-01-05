Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:55

Гру о победе над «Автомобилистом»: «Такой характер поможет «Трактору» и дальше наращивать победный потенциал»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

В воскресенье, 5 января, челябинцы на своем льду обыграли команду из Екатеринбурга со счетом 2:0. Победу «Трактору» принесли голы Чарльза Робинсона и Стивена Кэмпфера в концовке третьего периода.

«Это был боевитый матч, игроки команд боролись за каждый сантиметр площадки. Также вратари сыграли очень хорошо, обе команды хорошо проявили себя в защите. Мне понравилось, как «Трактор» сыграл в концовке. Мы очень рады победе и именно такой характер плюс эта идентичность поможет нам наращивать победный потенциал и дальше», — приводит пресс-служба челябинского клуба слова Гру.

«Трактор» набрал 57 очков в 43 матчах и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Официальный сайт «Трактора»
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Бенуа Гру
Читайте также
МО сообщило о провале попытки ВСУ пойти в контратаку в Курской области
Россиян предупредили о мощном арктическом вторжении в январе
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Вучич заявил о готовности Сербии выкупить доли России в NIS в случае санкций США
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?
Сегодня
Вчера
Неделя