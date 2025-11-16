Видео
16 ноября, 17:34

Гру — о поражении от «Автомобилиста»: «В игре «Трактора» совершенно не было контроля»

Алина Савинова

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назвал причину поражения от «Автомобилиста» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Челябинске и завершилась со счетом 5:1 в пользу екатеринбургской команды.

«Сегодня показалось, что в нашей игре совершенно нет контроля. Мы повсюду и нигде одновременно, что и отразилось на результате. Я бы не стал обвинять исключительно защитников. Это в целом командная работа. Несмотря на то, что сегодня ребятам хотелось сделать много хорошего на льду, было ощущение, что они не в форме», — приводит пресс-служба «Трактора» слова Гру.

«Трактор» набрал 31 очко за 28 матчей и занимает шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. 18 ноября челябинская команда дома сыграет против «Металлурга».

Источник: Официальный сайт «Трактора»
  • Adiоs Amigos R

    Кто виноват и что делать?

    16.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Автомобилист
    ХК Трактор
