Бенуа Гру: «Без сомнения, эта победа над «Адмиралом» очень важна для «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал первую победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ, 1-1) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Без сомнения, это очень важная победа. Можно много говорить о том, как мы играем по ходу регулярного чемпионата. Но именно в плей-офф надо найти свой способ игры, чтобы чувствовать себя на льду уверенно. Мы создали много хороших моментов, и это важный матч, от которого мы можем оттолкнуться, чтобы становиться лучше и развивать свою игру», — приводит слова Гру пресс-служба КХЛ.

Счет в серии между «Трактором» и «Адмиралом» 1-1. Следующие матчи пройдут 31 марта и 2 апреля во Владивостоке.