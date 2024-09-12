Главный тренер «Трактора» Гру — о победе над СКА: «Первое звено сработало активнее всех»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над СКА (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Было очень много упорной борьбы. Когда после двух периодов на табло было 0:0, в третьем периоде игра могла повернуться в абсолютно любую сторону. Я бы хотел отметить нашу бригаду большинства и нашего вратаря. Первое звено сегодня сработало активнее всех. Это была отличная победа против отличного клуба при отличной атмосфере на арене, — передает слова Гру корреспондент «СЭ».

«Трактор» набрал 5 очков в 4 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». 14 сентября команда сыграет на выезде с «Сочи».