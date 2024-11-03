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Сегодня, 20:08

Главный тренер «Трактора» Гру: «Мы увидели, почему «Локомотив» является лучшей командой в чемпионате»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы увидели, почему «Локомотив» является лучшей командой в чемпионате. Это соперник, который может побеждать в любых ситуациях. Мы провели сильную игру, но допустили ошибки, которых можно было избежать. Моменты из этого матча можно разбирать и изучать. Каждый эпизод, каждая комбинация, каждая смена идет в счет. Не знаю, как повлияла история встреч «Трактора» и «Локомотива» в прошлом сезоне, потому что тогда меня не было в команде», — приводит слова Гру сайт КХЛ.

«Трактор» с 34 очками в 23 матчах занимает первое место в Восточной конференции. 9 ноября команда на выезде встретится с «Адмиралом».

Гру в мае 2024 года занял должность главного тренера «Трактор».

&laquo;Локомотив&raquo;, &laquo;Трактор&raquo; и&nbsp;СКА удачно выступали в&nbsp;матчах КХЛ в&nbsp;октябре. «Трактор» — лидер октября. Кто улучшил результаты, а кто упал на дно?

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Бенуа Гру

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