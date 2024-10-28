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Сегодня, 21:32

Главный тренер «Трактора» Гру — об игре с «Автомобилистом»: «Это был странный матч»

Алина Савинова
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру считает, что команде не хватило сосредоточенности, чтобы обыграть «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (4:5).

«Это был в некотором смысле странный матч. Мы пропустили два быстрых гола. Потом вернулись в игру, но не хватило сосредоточенности, чтобы довести дело до конца. При этом я отмечу, что и мы сделали много хорошего. Многие игроки нашей команды сделали 200 % возможного, чтобы сравнять и повести в счете. Но нам немного не хватило времени, потому что мы поздно включились. На мой взгляд, «Автомобилист» точно заслужил эту победу», — приводит пресс-служба КХЛ слова Гру.

Илья Карпухин (№ 89) и&nbsp;Анатолий Голышев (№ 15) в&nbsp;матче КХЛ &laquo;Трактор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Автомобилист&raquo; (3:4). 28&nbsp;октября 2024. Огненная перестрелка лидеров «Востока»: «Трактор» и «Автомобилист» забросили на двоих девять шайб

«Автомобилист» прервал 5-матчевую победную серию «Трактора». Клуб из Екатеринбурга набрал 26 очков и занимает второе в Восточной конференции. Челябинцы с 32 очками лидируют в турнирной таблице.

Следующий матч «Трактор» проведет 30 октября против «Сибири». «Автомобилист» 1 ноября сыграет против «Нефтехимика».

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Бенуа Гру

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