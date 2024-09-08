Главный тренер «Трактора» Гру: «Я впечатлен обоими нашими вратарями»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру остался доволен работой вратарей команды на старте сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

В воскресенье, 8 сентября, челябинский клуб уступил «Салавату Юлаеву» в серии буллитов (1:2).

«Я считаю, что лучшим игроком в первом периоде был наш вратарь. По ходу второго и третьего периода мы продолжали прогрессировать. Что касается результата, то у меня остались достаточно смешанные чувства. Знаете, когда команда реализует два броска и ведет в серии, появляется ощущение, что победа будет за нами. Зак Фукале отлично проявил себя в первых двух играх. Мы посчитали, что сейчас самое время дать поиграть Сергею. Я впечатлен обоими нашими вратарями и работой их тренера», — приводит пресс-служба КХЛ слова Гру.

«Трактор» набрал 3 очка после трех игр и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. 12 сентября команда Гру на выезде сыграет против СКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.