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Сегодня, 16:20

Гру: «Все, с кем общался, говорили, что КХЛ — хорошее место для развития. Кто-то даже сказал, что это русская НХЛ»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в интервью «СЭ» рассказал, как проходили переговоры с челябинским клубом.

— Впервые «Трактор» вышел на связь со мной еще в октябре прошлого года. Тогда Алекс Волков интересовался в целом моим интересом продолжить карьеру в КХЛ. Однако на тот момент я находился в Швейцарии, и мне нужно было время, чтобы подготовиться. Россия — это совершенно другой хоккей, это совершенно другой язык, это совершенно другая культура. Не думаю, что это было подходящее время, чтобы принять команду.

Через какое-то время Волков набрал снова и спросил, есть ли у меня интерес приехать в Челябинск в межсезонье. После этого я сразу начал обзванивать людей, которых знаю и которым доверяю, — это были и тренеры, и хоккеисты, которые работали со мной. Все они говорили, что КХЛ — хорошее место для развития. Кто-то даже сказал, что КХЛ — это русская НХЛ.

Когда собрал информацию и получил исчерпывающие ответы на все мои вопросы от клуба, пришел к выводу, что «Трактор» — правильное место для продолжения карьеры. Меня подкупил профессионализм организации. Для меня это новый вызов, которого жду с нетерпением.

«Трактор» объявил о назначении Гру на пост главного тренера команды 6 мая. До этого тренер работал в канадских юниорских лигах и с молодежной сборной Канады. В прошлом сезоне он возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».

Бенуа Гру. «Мне сказали, что КХЛ — это русская НХЛ». Первое интервью нового тренера «Трактора» Гру

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Бенуа Гру
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