Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:16

Заварухин — о матче с «Металлургом»: «Мы не могли проигрывать это дерби. Надо было показать, что мы чего-то стоим»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин поделился мнением о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1). Он отметил, что игроки выполнили все его установки.

«Хорошо настрой был. Ребята выполнили все, что мы задумали. Тяжелая игра, хороший соперник. Мы не могли проигрывать это южноуральское дерби, соперник идет на первом месте. Нам тоже надо показывать, что мы чего-то стоим. Выиграли, все ребята выложились, молодцы. «Трактор» дома забивает меньше, чем в гостях? Мы создаем очень много моментов, стопроцентных. Где-то не повезло, где-то вратарь хорошо сыграл. Но мы от своей игры пытаемся не отходить, сейчас работаем над тем, чтобы забивать больше голов», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.

«Трактор» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 21 игре. 23 октября челябинская команда сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/19/521469.html
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
0
Читайте также
Путин считает, что использование международного спорта в корыстных интересах рано или поздно закончится
Винисиус поддержал травмированного форварда сборной Бразилии Неймара
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ, 19 октября: «Трактор» победил «Металлург», ЦСКА обыграл «Локомотив» и другие матчи

ЦСКА — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ