Заварухин — о матче с «Металлургом»: «Мы не могли проигрывать это дерби. Надо было показать, что мы чего-то стоим»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин поделился мнением о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1). Он отметил, что игроки выполнили все его установки.

«Хорошо настрой был. Ребята выполнили все, что мы задумали. Тяжелая игра, хороший соперник. Мы не могли проигрывать это южноуральское дерби, соперник идет на первом месте. Нам тоже надо показывать, что мы чего-то стоим. Выиграли, все ребята выложились, молодцы. «Трактор» дома забивает меньше, чем в гостях? Мы создаем очень много моментов, стопроцентных. Где-то не повезло, где-то вратарь хорошо сыграл. Но мы от своей игры пытаемся не отходить, сейчас работаем над тем, чтобы забивать больше голов», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.

«Трактор» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 21 игре. 23 октября челябинская команда сыграет на выезде с «Нефтехимиком».