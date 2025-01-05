Главный тренер «Витязя» обратил внимание на провокации со стороны игроков СКА

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от СКА (2:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Я считаю, что мы достойно сражались с хорошим соперником. Единственное, что нужно было убрать удаления, нужно было терпеть. Эти удаления испортили нам результат.

Что значит «терпеть»? Спортсмен начинает отвечать на действия соперника и получает удаление. Нужно было терпеть. Где-то это может показаться провокацией со стороны соперника. Это тоже нужно уметь терпеть, играть на команду, на результат.

Также тренер подмосковной команды высказался о причинах упущенного преимущества в счете.

— Никакой неожиданности нет. Судя по последним нашим матчам, мы все время ведем в счете в первом периоде — а потом на моменте где-то боимся, что мы выигрываем, и нас психология немножко подламывает. Мы уходим от своей игры. И сегодня так же произошло — ушли от своего рисунка. Хотя во многих играх сейчас, в последнее время, мы оказываемся не слабее, а во многом и сильнее соперников.

«Витязь» находится на 10-м месте в Западной конференции с 37 баллами в 41 матче.