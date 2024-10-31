Десятков о расторжении контракта с Баптистом: «Легионер должен играть сильнее русского»

Сегодня, 22:36
Главный тренер «Витязя» Павел Десятков объяснил решение клуба расторгнуть контракт с канадским нападающим Николасом Баптистом.
— Почему закончилось ваше терпение и приняли радикальное решение больше не давать шансов Николя Баптисту, с которым сегодня клуб расторг контракт?
— Как бы помягче высказаться. У нас в российском хоккее вообще такая позиция, что легионер должен быть сильнее русских игроков. В этом случае этого не происходило. Давали шансы и возможности набрать форму. Терпели. Но так и не увидели то, чего хотели.
В этом сезоне 29-летний форвард сыграл 11 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал 1 результативную передачу.
Федор Носов