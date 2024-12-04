Десятков — об игре «Витязя» в матче с ЦСКА: «Естественно, ошибки были, но за них мы не наказываем»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков оценил игру команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА.

В среду, 4 декабря, клуб из Подольска на своем льду уступил армейцам в овертайме со счетом 1:2.

«Хорошую игру провели сегодня. Моментами терпеть приходилось, особенно начало третьего периода. Выстояли. Забили гол, повели. Вообще достаточно играли строго. Выполняли задания. Естественно, были ошибки, но за ошибки мы не наказываем. Они будут, если игрок что-то хочет сделать, создать. Что касается самого результата: ну вот, к сожалению, не дотерпели до конца. Удаление-то последнее, оно было вовсе не обязательное. Могу отметить вратаря сегодня нашего. Держал в игре всю игру. Молодец!» — приводит пресс-служба «Витязя» слова Десяткова.

«Витязь» набрал 32 очка в 33 играх и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет дома против «Ак Барса». Игра состоится 6 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени.