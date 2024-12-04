Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 декабря, 23:51

Десятков — об игре «Витязя» в матче с ЦСКА: «Естественно, ошибки были, но за них мы не наказываем»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков оценил игру команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА.

В среду, 4 декабря, клуб из Подольска на своем льду уступил армейцам в овертайме со счетом 1:2.

«Хорошую игру провели сегодня. Моментами терпеть приходилось, особенно начало третьего периода. Выстояли. Забили гол, повели. Вообще достаточно играли строго. Выполняли задания. Естественно, были ошибки, но за ошибки мы не наказываем. Они будут, если игрок что-то хочет сделать, создать. Что касается самого результата: ну вот, к сожалению, не дотерпели до конца. Удаление-то последнее, оно было вовсе не обязательное. Могу отметить вратаря сегодня нашего. Держал в игре всю игру. Молодец!» — приводит пресс-служба «Витязя» слова Десяткова.

«Витязь» набрал 32 очка в 33 играх и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет дома против «Ак Барса». Игра состоится 6 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://hcvityaz.ru/news.php/?detail=251321
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Сегодня
Вчера
Неделя